Прокуратура Советского района Казани провела проверку в ООО «Здоровье Семьи» так как работникам не выдавали положенные выплаты. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Медики, работающие с пациентами, у которых обнаружен коронавирус, должны получать ежемесячную выплату. В ходе проверки установлено, что с 1 ноября 2020 года по 28 февраля 2021 года поступило 213 пациентов с коронавирусом. При этом медики не получали положенные деньги.

Директору организации было внесено представление. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования нарушения устранены, выплаты медработникам произведены в полном объеме.

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