В сети появилось видео, на кадрах которого мужчина подошел к бабушке, она просила деньги у мечети. Герой ролика передал ей еду и деньги.
«Делайте добро», - подписан ролик.
В комментарии пришли недовольные казанцы, которые раскритиковали мужчину.
«Жаль, что люди делают добро для хайпа! Если хочешь помочь человеку, подойти и помоги, а не снимай это на камеру. Позор нашему обществу с таким видео»
«Это пример как нужно поступать, а не хайп»
«Есть в религии такое, что не следует афишировать свои добрые дела»
«Делайте добро не напоказ, а от чистого сердца».
К другим новостям:
- Пять человек отравилось угарным газом в частном доме Казани, в том числе двое детей.
комментарии