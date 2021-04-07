В сети появилось видео, на кадрах которого мужчина подошел к бабушке, она просила деньги у мечети. Герой ролика передал ей еду и деньги.

«Делайте добро», - подписан ролик.

В комментарии пришли недовольные казанцы, которые раскритиковали мужчину.

«Жаль, что люди делают добро для хайпа! Если хочешь помочь человеку, подойти и помоги, а не снимай это на камеру. Позор нашему обществу с таким видео»

«Это пример как нужно поступать, а не хайп»

«Есть в религии такое, что не следует афишировать свои добрые дела»

«Делайте добро не напоказ, а от чистого сердца».

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