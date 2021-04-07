7 апреля в 14:40 в управление МЧС России по Татарстану поступило сообщение об отравлении пяти человек угарным газом в поселке Вознесенское в частном доме. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в состоянии средней степени тяжести доставили в горбольницу №7 24-летнего молодого человека и 56-летнюю женщину, в ДРКБ Казани доставили 24-летнюю девушку, годовалого мальчика и трехлетнюю девочку.

На данный момент причина происшествия устанавливается. С начала 2021 года - с 1 января по 7 апреля в Татарстане зарегистрированы 30 случаев отравления угарным газом. К сожалению, погибли 6 человек (в т.ч. 1 ребенок), пострадали 62 человек, из них 21 детей.

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