После участившихся случаев отравления угарным газом прокуратура Татарстана провела проверки, в ходе которых было выявлено более 100 нарушений в сфере газификации и газоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Так были выявлены нарушения требований законодательства в деятельности органов местного самоуправления, газоснабжающих организаций и управляющий компаний. Внесено 94 представления, по которым к дисциплинарной ответственности уже привлечено 53 человека, в суд направлено два исковых заявления, к административной ответственности привлечено три человека, объявлено 8 предостережений о недопустимости нарушения закона.

По данным МЧС в первом квартале 2021 года произошло 28 случаев отравления угарным газом, погибло пять человек. За весь 2020 год произошло 33 случая.

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