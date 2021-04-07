В Казани 8 апреля пройдет очередная проверка водителей автобусов. На этот раз сотрудники проверят их в Кировском районе. Об этом сообщает Госавтоинспекция города.

Так, с 07:00 до 11:00 проверять будут автобусы, которые осуществляют регулярные пассажирские перевозки по муниципальным, межмуниципальным и межрегиональным маршрутам.

Сотрудники будут проверять нарушителей ПДД, а также тех, кто не соблюдает правила перевозки пассажиров. Попадут под проверку и водители, которые не оплачивают административные штрафы за нарушение ПДД.

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