Верховный суд Татарстана утвердил обвинительный приговор экс-начальнику отдела полиции «Восход». Он обвиняется в избиении сотрудника отдела. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

12 февраля 2021 года Московский районный суд Казани признал виновным 38-летнего полковника полиции в отставке в превышении должностных полномочий. Ему назначили наказание в виде 3 лет условно.

Мужчина не признал свою вину, потерпевший в суде от показаний против начальника отказался. 6 апреля приговор был утвержден.

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