В Казани полицейские «по горячим следам» задержали мужчину, который напал на продавщицу цветочного магазина, забрав выручку. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

Так, 5 апреля ночью девушка впустила в магазин предполагаемого покупателя. Он некоторое время делал вид, что выбирает цветы, а после напал на продавщицу со стеклянной бутылкой. Он несколько раз ударил девушку по голове, от чего бутылка разбилась, после этого он продолжит бить ее осколком. В итоге он забрал деньги из кассы и скрылся.

Девушка получила ушибленную рану ушной раковины, ушибы мягких тканей височной и теменной областей. Было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». По камерам видеонаблюдения полицейские установили злоумышленника, им оказался 36-летний ранее судимый за грабежи казанец. Он был задержан.

На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения для мужчины, расследование уголовного дела продолжается.

К другим новостям:

- В ГИБДД Казани рассказали подробности ночного ДТП на Островского.