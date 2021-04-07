В пресс-службе Республиканской клинической больнице Татарстана рассказали невероятную историю о том, как местная жительница в 40 лет стала бабушкой и мамой.

Так, женщина родила первого сына в 1998 году, со второй беременностью возникли проблемы. В 2015 году семья встала на очередь на ЭКО по ОМС. В 2019 году сын решил жениться и женщина с мужем решили отказаться от квоты на ЭКО. Спустя несколько месяцев она узнала, что беременна.

«Муж тогда вышел от врача, шёл со мной по улице, и чуть ли не кричал от счастья», – вспоминает Рамиля. Тогда у них родилась дочь, а через 10 месяцев она снова забеременела.

Роды прошли успешно, оба раза пациентке делали кесарево сечение, дети родились абсолютно здоровыми. Одновременно у сына родился ребенок, так Рамиля стала и мамой и бабушкой.

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