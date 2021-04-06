В Татарстане затопило две дороги в связи с таянием снега и поднявшейся воды в реках. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

Так, обильное снеготаяние на реке Свияга стало причиной подтопления дороги низководных мостов вблизи поселка Кият и Черки-Кильдуразы Буинского района. Также подтопило проселочную дорогу в поселке Качелино Арского района от реки Казанки.

На данный момент затопленные участки закрыты для движения, организованы объездные пути. До поселка Кият через Тоншерма Тетюшского района (25 километров), до Черки-Бибкеево через Фролово - Черки Дюртили Буинского района (25 километров).

К Качелино с южной части есть подъезд по автодороги с асфальтобетонным покрытием, к северной части есть подъезд по грунтовой проселочной дороге.

По информации пресс-службы ведомства, все ситуации, связанные с подтопленными территориями, находятся на контроле. С местными жителями проведен инструктаж на противопожарную тематику и безопасности на водных объектах. Запас продуктов и топлива у жителей имеется.

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