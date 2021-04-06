Председатель межрегионального общественного движения «Здоровый выбор» Александр Корсунов вышел с инициативой сделать для россиян 12 апреля – День космонавтики – официальным государственным праздников и нерабочим днем.

Корсунов аргументировал инициативу тем, что в 2021 году в России 60-летние полета в космос Юрия Гагарина.

«День космонавтики до сих пор не имеет статуса государственного праздника в нашей стране. Специалисты нашего движения разработали ряд поправок в Трудовой кодекс РФ, позволяющие сделать День космонавтики официальным государственным праздником и нерабочим днем на всей территории России», - цитирует РИА Новости общественника.

Что касается выходного, то это не будет дополнительный праздник, просто один день будет перемещен из новогодних праздников на 12 апреля.

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