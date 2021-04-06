В группе «Казанский феномен» подписчики рассказали о кончине одного из участников криминальной группировки «Новотатарские».

«Умер Леха Миней «новотатарский», - написали в группе.

В комментариях пользователи выразили соболезнования, отметив, что мужчины было всего 49 лет.

«Приветливый был сосед, всегда меня при встрече поздравлял Исламскими праздниками»

«Забирают лучших»

«Земля пусть будет ему пухом»

«Печально».

Читайте также:

- "Что-то на лицах скорби нет": жители раскритиковали фото с похорон криминального авторитета в Татарстане.

- Замерли в ожидании: единственный в Татарстане вор в законе Рома Сыч выходит из казанской колонии.-