2021 год в Татарстане объявлен Годом родных языков и народного единства. А потому власти Казани объявили о своем намерении обучить сотрудников сферы услуг татарскому языку. С таким предложением выступила замруководителя исполкома Казани Гузель Сагитова.

Отдельные проекты будут созданы для всех желающих выучить татарский. Но один из проектов будет массовым, и касается он обучения сотрудников сферы услуг - официантов, продавцов, курьеров и других. Обучение стартовало и должно завершиться к 7 мая.

На интенсивы приглашаются и работники гостиничного бизнеса, общепита, служб доставки. Занятия бесплатные, можно изучать язык в онлайн-формате. Все отучившиеся пройдут контрольное тестирование и получат сертификаты.

В июне этого года такое же обучение стартует для муниципальных служащих Казани.