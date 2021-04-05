Умер российский спортивный комментатор, основоположник телетрансляций профессионального бокса на российском телевидении, эксперт по боксу, знаток Владимир Гендлин.

Он скончался на 84 году жизни. Двукратный лауреат "ТЭФИ" и специалист по трансляциям бокса в последние годы очень сильно болел, и в марте перенес обширный инфаркт.

Что стало причиной смерти, не сообщается, но "Ведомости" утверждают со ссылкой на свои источники, что Гендлин заболел коронавирусом и не перенес осложнений инфекции в виде тяжелой пневмонии.