Синоптики Гидрометцентра Татарстана дали прогноз на ближайшую неделю. Так, жителей республики ждет теплая и немного дождливая погода.

Во вторник, 6 апреля, будет облачно, днем возможен дождь. Температура +5…+10 градусов, ночью 0…-5 градусов, на дорогах местами гололедица.

В среду, 7 апреля, ожидается небольшой снег и дождь. Днем температура составит +4…+9 градусов, ночью -2…+2 градуса.

8 апреля, в четверг, осадки маловероятны. Днем поднимется ветер до 15 м/с, в западных районах пройдет небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +6…+11 градусов, ночью -2…+2 градуса.

9 апреля, в пятницу, дневная температура достигнет +13 градусов, ночью +3…+4 градуса.

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