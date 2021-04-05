5 апреля из аэропорта Казани в Стамбул вылетел самолет. Но спустя несколько минут судно приняло решение уйти на посадку, самолет кружил над аэропортом.

Как пишут местные СМИ, у самолета не закрылось шасси. На борту находятся 177 пассажиров и 8 человек экипажа.

«По решению командира судна, оно было направлено на техническую посадку в аэропорт Москвы (Шереметьево)», - пояснили в пресс-службе казанского международного аэропорта корреспонденту Prokazan.

К другим новостям:

- Лыжник-любитель из Татарстана выиграл машину стоимостью почти миллион рублей.