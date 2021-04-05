В Казани в этом году планируется построить восемь детских садов. Об этом сообщил глава управления образования Ирек Ризванов на деловом понедельнике. На данный момент не хватает 31,1 тысяч мест, 125 учреждений работают с превышением проектной мощности.

В 2021 году будут построены две школы в ЖК «Арт Сити» и микрорайоне «Салават Купере» на 2,7 тысяч учеников. Также за год планируют возвести еще восемь детских садов в Константиновке, ЖК «Седьмое небо» и «Лето» на 1,6 тыс. мест. При этом будут строить пристрои к существующим школам.

С 2009 года в Казани было построено 23 школы и 118 детских садов, но, по словам спикера, население растет и строительство пока не может догнать его темпы.

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