Утром 5 апреля в Казани на улице Тэцевской у поворота на Новониколаевский поселок произошла тройная авария с участием двух легковых автомобилей и грузовика.

Все случилось около 6 часов утра. Автоледи за рулем ВАЗ 2112, предположительно, не справилась с управлением и врезалась в грузовик, после чего ее отбросило на другой легковой автомобиль. Но и на этом все не закончилось, "двенадцатую" отбросило с дороги в столб.

Женщина на рулем получила серьезные травмы, ее доставили в больницу. Очевидны сняли на видео последствия аварии.