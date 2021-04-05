Жильцы дома на улице Чистопольская утром не могли подобраться к своим машинам из-за огромной и глубокой лужи. А все дело в порыве.

«На Чистопольской 72 вода бурлит из люка. Соответствующие службы, пожалуйста, примите меры», - написали в соцсетях.

При этом на месте порыва был только один дворник, который сметал воду в ливневку, но этого было мало. На данный момент жильцы ждут прибытия специалистов.

«Позвоните в службы если будет безрезультатно тогда запостите в соцсети, это что за наглость??»

«В аварийку звоните, почему сюда пишите», - пишут, как всегда недовольные жители города.