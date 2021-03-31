В Казани в ДТП снова попал общественный транспорт. Два автобуса столкнулись в Авиастроительном районе города.

По данным очевидцев, авария произошла на перекрестке улиц Челюскина и Беломорская. Судя по снимкам, опубликованным в соцсетях, автобус 43 маршрута врезался в бок второму участнику ДТП. О пострадавших в результате происшествия не сообщается.

"Устроили гонки."

"Кто выиграл?"

"На работу опаздывали"

"Чего стоило ожидать"

"Такая узкая дорога, куда лезли",- недоумевают казанцы.

Напомним, сегодня в соцсетях горожане также в очередной раз пожаловались на "краснобус", который проехал по полосе встречного движения.

UPD: читатели ProKazan.ru, которые видели ДТП, сообщили, что виноват в ДТП может быть автобус 89 - второй участник аварии, он начал поворачивать из второго ряда.