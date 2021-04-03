В Казани продолжается строительство БКК - накануне был утвержден проект планировки еще одного участка автодороги. Документ за подписью премьер-министра Татарстана Алексея Песошина размещен на портале правовой информации.

Согласно проекту, речь идет об участке Тихорецкой от Технической до Магистральной. Сам проект к распоряжению не приложен, однако если судить по тендеру на его разработку, дорога будет четырехполосной с разделительной полосой в два метра. Данный отрезок входит в участок от Тихорецкой до Кировской дамбы.

Однако строительство Большого Казанского кольца принесло горожанам не только надежду на стабилизацию ситуации с пробками на дорогах, но и проблемы. Так, после открытия участка Магистраль 100-летия ТАССР жители многоэтажек по улице Баки Урманче вынуждены выезжать с подземной парковки прямо на скоростную трассу. Местные жители обратились в редакцию ProKazan.ru и рассказали, что за два месяца у них на одном и том же месте произошло 11 ДТП.

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