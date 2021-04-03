Экологи в Советском районе Казани обнаружили очередной неприятный "сюрприз". В поселке Константиновка на улице Беркутова размещалась огромная несанкционированная свалка. Здесь "хранили" строительный мусор, отходы от строительных и ремонтных работ.

По сообщениям Минэкологии Татарстана, высота скоплений мусора достигла 9 метров, это примерно как трехэтажный дом, площадь - более 600 квадратных метров.

Специалисты взяли пробы, чтобы определить класс опасности отходов, а владелец земельного участка будет наказан по статье КоАП РФ "Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления".

Напомним, что 1 апреля в Казани стартовал двухмесячник экологии. За это время в городе будет приведен в порядок ряд территорий.

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