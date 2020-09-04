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Фото Prokazan.ru

11 ДТП за 2 месяца: в Госавтоинспекции Казани пояснили, кто виноват в частых авариях на БКК

04.09.2020, 16:52 212 2 prokazan.ru
На данном участке дороге произошло уже 11 ДТП

В редакцию ProKazan.ru обратилась жительница города Динара. После открытия долгожданного участка Большого казанского кольца (магистраль 100-летия ТАССР - прим.ред) она и соседи близлежащих домов попали в неприятную ситуацию. Так вышло, что, выезжая на автомобилях из подземного паркинга, предназначенного для высоток по улице Баки Урманче, они, без какой-либо полосы и пространства для маневра, оказываются сразу на недавно открытой скоростной трассе. Такая ситуация стала приводить к постоянным ДТП. 

Корреспондент ProKazan.ru посетил место событий и узнал, как и почему жильцы попадают в аварии при выезде с парковки. С вопросом о безопасности дорожного движения в указанном пункте он также обратился в ответственные ведомства Республики Татарстан. Оказывается, причина одиннадцати аварий - "манера вождения" самих казанцев.

"Для водителя сзади я тупында: остановилась посреди трассы и сдаю назад"

Динара живет в доме рядом с новой магистралью еще с 2012 года, однако вопрос безопасности на дорогах встал перед ней впервые. Корреспонденту ProKazan.ru девушка показывает новую очередь трассы строящегося Большого казанского кольца, которое в будущем замкнет дорожно-транспортную сеть многих районов города. Также показывает и подземный паркинг.

Как оказалось, между выездом из него и полосой движения действительно почти нет места - немногим больше ширины тротуара. Причем слева расположенная колонна (от надземного пешеходного перехода) закрывает видимость на несущиеся по направлению движения машины. Не каждый автомобилист, едущий на разрешенной по участку скорости в 80 км/ч, успеет заметить выезжающую из паркинга машину. Также как не каждый автомобилист в потоке бурного движения с перестроениями между полосами обратит внимание на неожиданно тормозящее авто, решившее свернуть в сторону парковки прямо посреди трассы.

Паркинг открывается практически сразу на скоростную магистраль
Паркинг открывается практически сразу на скоростную магистраль

"Я сама попала в эту ситуацию утром в четверг, - рассказывает девушка корреспонденту ProKazan.ru. - Еду, значит, по трассе. Заблаговременно скинула скорость, включила поворотник, - говорит о деталях чуть не случившейся аварии наша героиня. - В это время из паркинга выезжает другая машина, и я, соответственно, сдаю назад, чтобы ее пропустить. А сзади меня буквально несется газель! И водитель, я так думаю, не знает, что здесь есть въезд/выезд на парковку. Для него я тупында, которая остановилась посреди трассы и едет назад! Все это происходит буквально в секунды. Уж не знаю, как он успел перестроиться и рвануть руль, но так думаю, могло бы все закончиться аварией. Причем остальные машины сзади тоже не факт, что успели бы среагировать на столкновение! В общем, страшно".

В этот же вечер, стоя на балконе, она наблюдала и реальную аварию.

"Стоим, разговариваем с мужем и тут - дыдыщ! Все всмятку! На этом же месте, где я была днем. Вот последствия. Это был столб, и он уже даже не первый сбитый", - эмоционально говорит героиня.

Она показывает тормозные пути, которые спустя неделю после этой аварии все еще видны.

Тормозные пути на месте аварии перед паркингом
Тормозные пути на месте аварии перед паркингом

"Тормозные пути отмывали перед открытием БКК (Большое казанское кольцо - прим.ред). Участки же поэтапно открывают. Вот последний 29-ого открывали, чуть дальше -  от улицы Мидхата Булатова до Борисковской. Это как раз на следующий день после аварии было, поэтому и чистили, но следы все равно видно. А на этом участке, перед парковкой, пару месяцев как гоняют", - рассказывает Динара.

Новый участок дороги БКК и улица Баки Урманче, где живет героиня нашего материала
Новый участок дороги БКК и улица Баки Урманче, где живет героиня нашего материала

"Вопрос здесь только в манере езды, в культуре вождения"

Девушка рассказывает, что аварии здесь стали случаться сразу после открытия.

"Штук десять уже стукались, - на вскидку пытается припомнить героиня. - Раз в неделю точно бьются. Причем, довольно сильно. Но все, наверное, ждут первой крови, прежде чем что-то предпринять".

По официальным данным ОГИБДД РТ, с открытия участка здесь уже произошло 11 аварий. В одном из случаев были пострадавшие. Однако, как говорят в ведомстве, это связано вовсе не с нарушением условий, так как такие аварии по всему городу случаются не реже.

"Дорожное полотно на данном участке полностью соответствует ГОСТам, - заверили в ОГИБДД РТ. - Все знаки в порядке. И вопрос здесь только в манере езды, в культуре вождения".

Несмотря на то, что подобный выход парковки довольно удобен самим жителям с точки зрения доступности трассы, для них безопасность все же стоит на первом месте.

"Если закроют, паркинг останется, просто без выезда на магистраль. Но уж лучше так, объезжать, но не ждать при этом, когда в аварию попадешь, - отмечает жительница дома. - И я ведь не говорю сейчас про какое-то личное недовольство, что шумно стало или сложно встроиться в поток, так как тут стоит все в пиковые часы. Я говорю только про безопасность".

Корреспондент Prokazan.ru также направил запрос о месте постоянных ДТП на новой магистрали в мэрию. Ответ на момент публикации материала не пришел.

Если у вас есть история, которую вы хотите рассказать, пишите нам на почту news@prokazan.ru.

ГИБДД Дороги Жалобы Казань
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комментарии

Горожанин
0
04 сентября 2020
17:16
Если закроют чего? Логика непонятна, чего они хотят и от кого.
Горожанин
0
04 сентября 2020
17:33
Если с паркинга есть другой въезд/выезд, то надо писать, что просите воздействовать на руководство паркинга перекрыть этот. Понятно надо выражать свои мысли, здесь миелофона ни у кого нет.

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