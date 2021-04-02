Профессор КФУ Юрий Переведенцев рассказал, сколько еще дней будут идти дожди, и какие районы может подтопить. Об этом сообщает пресс-служба университета.

«За сутки, с 31 марта по 1 апреля, выпало 3,8 мм осадков. Их в этом месяце, по климатической норме, должно быть 30 мм. По прогнозам Гидрометцентра РФ, начиная с 31 марта, в ближайшие три-четыре дня ожидается третья часть месячной нормы осадков», - отметил профессор.

Также по словам Юрия Переведенцева, при развитии весеннего половодья и выпадении обильных осадков возможны подтопления населенных пунктов: в Высокогорском районе (с.Чубарово, с.Чепчуги, с.Куркачи) на р.Казанка, в Тюлячинском районе (д.Караширма), Пестречинском районе (п.Узяк) на р.Меша, в Кайбицком районе (д.Чутеево) на р.Кубня и в Буинском районе (д.Нур-Вахитово) на р.Карла

К слову, в выходные погода ожидается на 3-4 градуса выше климатической нормы, в субботу осадки сохранятся.