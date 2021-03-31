Представители мэрии Казани опровергли информацию о том, что в школе №143 на стенах растут грибы. Ранее видео появилось в соцсетях.

«Это видео 2019 года, тогда, после его опубликования, Управление Роспотребнадзора провели проверку с выходом на место, по результатам которой факты поражения грибком на стенах и потолках помещений школы не были установлены», - отметили в пресс-службе.

Также было отмечено, что в феврале 2021 года после протечки крыши в одном из блоков школы была перекрыта и обесточена часть коридора третьего этажа.

«За время весенних каникул и к началу новой учебной четверти электричество полностью восстановлено. Ремонт кровли был заложен в программу этого года, деньги выделены. Работы начнутся только при благоприятных погодных условиях», - заключили в пресс-службе.

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