В полицию Казани обратилась 70-летняя местная жительница. Она рассказала, что у нее обманным путем похитили более 100 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

Так, по словам заявительницы, она увидела объявление о снятии порчи по телевизору. Позвонила по указанному номеру, где женщина вызвалась помочь за деньги. Также она убедила потерпевшую, что для обряда нужно купить зеленый камень. После этого за неделю женщина перевела лже-гадалке 107 тысяч рублей.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские устанавливают причастных к преступлению.

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