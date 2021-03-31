На дорогах Казани в пилотном режиме установили видеодатчики, которые будут фиксировать передвижение уборочной техники, анализировать потребность в очистке дорог от снега, надели и грязи и оценить качество проведенных работ. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Такие датчики появились на улицах Пушкина, Карла Маркса, Островского, Ершова и Назарбаева. Также их установят на Чуйкова, Фучика и Ленинградской. До конца апреля в городе установят 38 датчиков.

После завершения пилотного периода видеодатчики смогут отслеживать порчу тротуаров и защитных ограждений, выявлять отсутствие дорожной разметки или уличного освещения. Еще они будут указывать на препятствия для дорожных служб.

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