В сети появилось видео, на кадрах которого автобус №90 пролетел по встречной полосе, когда все остальные машины стояли в огромной пробке. Жителей в очередной раз удивило такое поведение водителя общественного транспорта.
«90-й маршрут. Встречка, обгон запрещён? Не, не слышал», - написал пользователь.
При этом в комментариях жители отметили, что такое постоянно случается и автобус не только гоняет по встречке, но и проезжает на красный свет светофора.
Также на видео отреагировали в Ассоциации АТП Татарстана.
«По данному факту началась проверка. Благодарим автора ролика за неравнодушие к безопасности пассажирских перевозок. Результаты проверки будут опубликованы в официальной группе Ассоциации АТП РТ», - прокомментировали представители.
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