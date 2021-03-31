Жительница Сармановского района РТ пойдет под суд за попытку убить своего маленького сына.

9 января 26-летняя женщина была пьяна, ее 2-хлетний ребенок кушал, сидя на коленях у сожителя. В какой-то момент обвиняемая подошла к малышу, схватила за шею и начала душить. Ребенка спасли сожитель женщины и ее мать.

Отметим, что у женщины это не единственный ребенок. Согласно данным прокуратуры Татарстана она заключена под стражу, дело по статье "Покушение на убийство малолетнего" рассмотрит суд.

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