В Казани грядет подорожание обедов в школах для учеников 5-11 классов. Сегодня об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Изменится стоимость не всех комплексов: поднимутся цены на комплексный обед - 48 рублей вместо 45 и на меню свободного выбора - оно обойдется в 73 рубля вместо 69. Все остальное питание останется по прежним ценам. Таким образом, в среднем рост составит 6%. Категории детей, питающихся бесплатно, изменение не затронет.

Как объясняют городские власти, это связано с ростом цен на продукты питания. Последний раз цены на еду в школах индексировали в апреле 2019 года.

Напомним, в декабре в Исполкоме Казани сообщали, что с января 2021 года школьникам выделят субсидии на питание - 8 рублей в день.

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