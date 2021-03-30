В Татарстане по требованию прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту ранения собаки из арбалета. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Так, уголовное дело было возбуждено по статье «Жестокое обращение с животными». Ранее, жители поселка Васильево заметили собаку, которая несколько дней бегала со стрелой в голове. Волонтеры, которых вызвали жители, изловили животное и сделали операцию.
Материалы были переданы в отдел дознания для решения вопроса об уголовном преследовании.
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