В Татарстане по требованию прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту ранения собаки из арбалета. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Так, уголовное дело было возбуждено по статье «Жестокое обращение с животными». Ранее, жители поселка Васильево заметили собаку, которая несколько дней бегала со стрелой в голове. Волонтеры, которых вызвали жители, изловили животное и сделали операцию.

Материалы были переданы в отдел дознания для решения вопроса об уголовном преследовании.

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