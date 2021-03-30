В соцсетях житель Казани пожаловался на огромную яму на улице Декабристов. Он одним колесом попал в нее.
«Дорожные службы устроили квест. "Не увидел, не проехал" сам виноват. А вечером там люди пойдут! Не увидел, сломал ножку. Место, где эта яма - Декабристов 189», - написал пользователь.
В комментариях на удивление в произошедшем обвинили самого мужчину.
«А зачем на газон заезжать?»
«Так-то там не проезжая часть, тут сам виноват полностью»
«Причем тут дорожники вообще?»
«Раньше хвалили Татарстан, что там хорошие дороги, но увидев это, я разочаровался».
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