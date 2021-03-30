В Екатеринбурге 28 марта сотрудник автосалона получил серьезную травму головы после взрыва бочки с горючем. Следователи организовали доследственную проверку. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по городу.

«По предварительной информации, мужчина в момент произошедшего распиливал болгаркой пустую 200-литровую бочку, в которой ранее хранились горюче-смазочные материалы. Из-за попадания в бочку иск произошел хлопок. В результате мужчина получил черепно-мозговую травму, его отвезли в больницу», - говорится в сообщении.

В рамках проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего. Проводятся опросы сотрудников автосалона, проверяется документация, назначены экспертизы.

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