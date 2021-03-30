Полицейские Татарстана задержали двух жителей Казани, которые в квартире хранили огнестрельное оружие. Всего оперативники насчитали 98 предметов. Об этом сообщает пресс-служба МВД региона.

«В ходе обыска у подозреваемых было обнаружено 98 предметов, схожих с огнестрельным оружием – ручной пулемет, автоматы, винтовки, гладкоствольные ружья, пистолеты и револьверы. Согласно экспертизе, часть изъятого является пригодным для стрельбы», - говорится в сообщении.

Также в квартире второго злоумышленника изъят самодельный револьвер, 0,5 кг пороха и более 350 единиц боеприпасов различного калибра. По версии следствия, подозреваемые могли переделывать пневматическое и деактивированное оружие в боевое.

На данный момент возбуждены уголовные дела, подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

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