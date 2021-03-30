Суд Татарстана принял решение о домашнем аресте 25-летнего замглавы Пестречинского района. Ранее сторона обвинения требовала для подсудимого арест на два месяца. Так как следствие опасается, что он может сбежать из-под следствия.

Ранее Эмиля Байгильдина задержали по подозрению в мошенничестве. По предварительным данным, он присвоил себе почти 1,5 млн рублей, которые выделили на программу поддержки начинающих фермеров.

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