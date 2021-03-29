Прокуратура Вахитовского района Казани провела проверку по факту отравления угарным газом двух девушек. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что 12 марта из-за нарушения работы дымохода в квартире на улице Назарбаева две 20-летние девушки отравились угарным газом. С отравлением тяжелой и средней степени тяжести их отвезли в больницу.

«По результатам обследования технического состояния газовых приборов, нарушений не обнаружено. Однако выявлена негерметичность дымоходов и вентиляционных каналов. Компания, которая обслуживает дом своевременно не устранила недостатки», - говорится в сообщении.

Прокуратура внесла в адрес председателя ЖСК «Волга-13» представление об устранении нарушений и привлечении причастных лиц к дисциплинарной ответственности.

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