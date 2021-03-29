С 28 марта по 31 октября 2021 международный аэропорт «Казань» перешел на летнее расписание. Теперь авиаперевозки осуществляются по другому расписанию. Количество некоторых рейсов увеличилось, а также появились новые маршруты. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Так, по средам и воскресеньям будет осуществляться рейс Казань-Сочи. В Симферополь будут летать самолеты сразу нескольких авиакомпаний, более одного раза в сутки. В Краснодар – компании «Победа» и «Азимут», также планируются рейсы в Анапу с 4 июня.

Еще запланированы рейсы в Махачкалу, Астрахань, Самару, Волгоград, Челябинск, Омск, Воронеж, Пермь, Сургут, Нижний Новгород, Барнаул, Нижневартовск, Ярославль, Кемерово, Новый Уренгой и Красноярск, Липецк, Брянск, Кострому.

Что касается международных рейсов, то запланированы полеты в Стамбул. Теперь с частотой 5 раз в неделю. На маршруте Казань-Анталья будут выполнять рейсы не менее 10 перевозчиков.



Аэропортом совместно с авиакомпаниями ведётся работа над возвращением в маршрутную сеть других зарубежных направлений и открытию новых рейсов.

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