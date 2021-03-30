В Новой Москве случилась массовая драка таксистов в поселке Мосрентген. В результате суровых водительских разборок двое пострадали и один человек погиб, о чем сообщается на сайте Главного управления МВД по Москве.

Все случилось на улице Адмирала Корнилова. Полицейские нашли окровавленного человека, еще один участник драки умер на месте от полученных колото-резаных ран. Третий участник побоища госпитализирован с ранениями, его жизни ничто не угрожает.

Следствие пока не имеет точной картины случившегося. По предварительным оценкам, конфликт между водителями такси возник на почве неприязни и быстро перерос из словесной перепалки в вооруженную стычку с применением ножей и травматического оружия.