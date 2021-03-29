В Казани 30 марта коммунальные службы проведут проверку теплопроводов: для этого в систему будет запущен краситель зеленого цвета.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, на цвет воды из кранов следует обратить внимание жителям Ново-Савиновского района. При обнаружении зеленой воды необходимо позвонить в диспетчерскую "Татэнерго" по номеру +7(843)291-87-95.

Добавим, что краситель, с помощью которого выявляют утечки - это "Уранин А", в Комитете жилищно-коммунального хозяйства Исполкома уверяют, что он безвреден для экологии и человека.

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