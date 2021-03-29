В Татарстане 29 марта закрыли сразу две ледовые переправы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

«Согласно актам техосвидетельствования и в связи с положительной температурой днем 29 марта завершают работу две ледовые переправы – с 12:00 через Волгу по маршруту: Зеленодольск-Нижние Вязовые, с 10:30 через Волгу по маршруту Аркачино-Верхний Услон», - говорится в сообщении.

Также по сообщениям пресс-службы на реках республики начались изменения в ледовом режиме, отмечается появление воды на льду, на отдельных участках рек появились промоины. В прошедшие сутки на реках наблюдались колебания уровней воды в пределах от -16 см до +10 см.

К другим новостям:

- Опасные игры: на видео попали дети, которые устроили в Казани забавы у промоины на озере Кабан.

- Скромное торжество: пара в Казани пришла в ЗАГС в банных халатах.