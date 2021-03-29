В столице Татарстана пара решила зарегистрировать брак тихо, "по-домашнему" в самом прямом смысле этого слова. И жених, и невеста явились в ЗАГС в домашних банных халатах и удобных кедах, чем повергли работников ЗАГСА в изумление. Такого тут еще не видели, а потому историей Управление ЗАГС Казани решило поделиться в социальных сетях.

Сами молодожены не пояснили такого оригинального выбора нарядов, но вот пользователи социальных сетей остались от их идеи не в восторге. Новобрачных раскритиковали.