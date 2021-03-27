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Звериные перфомансы: как подравшиеся слоны в цирке Казани раскололи общество и поссорили звезд

27.03.2021, 07:16 126 0 prokazan.ru
Недоразумение со слонами стало причиной раскола у людей
21 марта. Выходной. Жители и гости Казани с детьми с удовольствием отправились на представление в Казанский цирк. "Шоу слонов" - зрелище впечатляющее. Но кто мог знать, что оно станет судьбоносным!
 
Прямо во время представления на манеже два слона устроили драку, один другого повалил и попробовал затоптать. Упал многотонный слон в аккурат в сторону зрительских мест, что вызвало панику у публики, но обошлось без пострадавших, слонов успокоили дрессировщики.
 
И на этом можно было бы поставить точку. Но местное происшествие быстро стало всероссийским, а потом и международным событием, расколовшим общество. Все чаще звучит мысль, что это - последняя капля, и на этом историю цирков животных пора заканчивать, пусть на манеже выступают только люди. Есть и не согласные с этим утверждением.

Могло быть и хуже

В Германии два года назад случилось нечто подобное. Слониха, которую вытолкнули сородичи, выпала прямо в зрительские ряды. Ушибы получили несколько зрителей, но обошлось без серьезных травм.
 
Это стало основанием для подачи зоозащитниками прошения о закрытии цирков животных на территории Германии. В итоге использовать диких животных там запретили, а вместо них желающим полюбоваться слонами, львами и крокодилами, показывают реалистичные голограммы.

После драки хоботами не машут, но причины нашлись

На следующий же день, когда кадры казанской драки слонов облетели страну и мир, одним из первых на ситуацию отреагировал дрессировщик слонов из Московского цирка Никулина Андрей Дементьев-Корнилов. Он рассказал, что не поделили слоны на арене казанского цирка. 
 
Дементьев-Корнилов сообщил, что в России почти нет слонов-самцов, и то, что случилось в Казани, по сути является "типично женской разборкой" - две слонихи выясняли отношения. У слонов - матриархат, нередко слонихи начинают выяснять, кто в доме хозяйка. Дрессировщики в Казани, сказал столичный их коллега, грамотные и ответственные, действовали правильно.
 
Уже через несколько часов свои комментарии дали и сами дрессировщики Казанского цирка. По словам дрессировщика Сергея Гулевича, конфликт якобы произошел из-за того, что одна из самок начала ревновать дрессировщика к другой и решила таким образом поставить ее на место.

«Они воспринимают дрессировщика, как своего мужчину и произошло то, что произошло. Весна, любовь, рука об руку», - отметил Гулевич.

Официальная реакция
Следственный Комитет РФ по Республике Татарстан уже через сутки начал проводить проверку. Пока - доследственную. Она направлена на установление условий содержания животных, а также на оценку действий работников цирка.
 
Также инцидентом заинтересовалась прокуратура Вахитовского района. Последние сделали особый упор на вопрос безопасности зрителей. Цирк - излюбленное место отдыха семей с детьми, гостей города, нельзя допустить, чтобы кто-то погиб здесь потому, что не все меры безопасности были предприняты.
 
Уже осмотрен манеж, на котором развернулось слоновье побоище. Проведены замеры расстояний от манежа до зрительских мест. По нормам, минимальное расстояние должно быть не менее метра. Результаты замеров показали 1 метр 60 сантиметров. Вопрос о закрытии цирка или приостановке его работы не рассматривается.
 
Пока прокуратура не нашла оснований для этого. 

Слоны - причина ссор

Живодерством назвал драку слонов в Казанском цирке популярный блогер и журналист Илья Варламов

"В 21 веке животных используют в цирковых представлениях! ****аное средневековье! В казанском цирке дрессировщики разняли слоних, которые подрались. Важно, что животные во всяких цирках, зверинцах, дельфинариях и т.п. содержатся в жутких условиях. Тесные клетки, грязь, антисанитария, однообразный скудный корм... Они работают на износ под палками и бичами дрессировщиков только ради того, чтобы принести заработок владельцам", - написал блогер.

По его словам, худшее, что могут сделать люди – это прийти в цирк и привести туда детей. Пока будет спрос, будет и предложение.

«Я не против цирка как такового. Пусть там будут какие-нибудь акробаты, фокусники, даже клоуны. Но мучить животных на арене и в подсобке – это просто живодёрство. Давайте тогда ещё вернём гладиаторские бои или, что нам ближе, травлю медведя собаками!», - возмутился Варламов.

Нешуточный конфликт разгорелся и среди звезд. Так, казанские слонихи по сути поссорили дрессировщика Эдгарда Запашного и пилота "Формулы-1" Льюиса Хэмилтона.
Семикратный чемпион мира, пилот "Формулы-1" Льюис Хэмилтон заявил, что он осуждает издевательства над животными в цирках после увиденной новости о драке казанских слонов.
Пилот возмутился тем, что россияне почему-то продолжают ходить на подобные зрелища, тогда как животные страдают.
 
Мировой знаменитости не очень-то учтиво ответил известный дрессировщик Эдгард Запашный. Он посоветовал чемпиону заниматься своими делами и не лезть туда, куда не просят. Запашный отметил, что дело Льюиса - тоже не лучший пример для общества. Он по сути является примером для всех неосторожных ценителей высоких скоростей.

"Мне плевать на Хэмилтона. Я, как и Владимир Владимирович Путин, желаю всем здоровья. Мне кажется, что хватит использовать любой повод, чтобы очернить профессию дрессировщика. Если я каждое дорожное происшествие буду проецировать на Льюиса Хэмилтона, то он останется без работы. Водители тысячами убивают людей, а он популяризирует скоростное вождение. А я не опущусь до такой низости», - так заявил Запашный изданию Sport24.

Ох, уж эти звери

Казанские слоны - не единственные, кто стал причиной для жарких человеческих дискуссий, споров и ссор.
В январе прошлого года цирковой бобер в Питере помочился на зрителей с высоты на представлении. Его задействовали в высотном трюке, от которого помочиться мог бы не только зверь, но и человек с довольно крепкими нервами.
 
Трюк с бобром вызвал гнев у зоозащитников. Они считают, что так издеваться над животными недопустимо. 
 
 
Осенью прошлого года медведь напал на смотрителя цирка в Москве. Мужчина зашел в вольер к зверю, имея опыт ухода за животными. Спасти его не удалось - 29-летний мужчина умер в больнице от полученных травм.
 
В Черноземье лев покалечил зрительницу в цирке. Все случилось в Липецке. Женщина посадила дочь на зрительское место и пошла на улицу, где подошла близко к клетке с животными. Лев ударил ее несколько раз лапой, сотрудникам удалось отбить зрительницу, но царь зверей искалечил ей лицо, сильно пострал один глаз.
 
А в Брянской области в 2019 году на человечество обиделся верблюд, он набросился на артистку цирка-шапито, которая была его наездницей. Девушка сломала руку, а агрессивный верблюд еще полчаса скакал по арене, распугав всех зрителей.
 

Мнения

Директор Казанского цирка Рамиль Шарифуллин от комментариев пока отказывается. Оно и понятно: проверками человека мучают, переживает.
Что же касается мнения зоозащитников Казани, то оно такое:
 
Член Организации Зоозабота, Эвелина Скрипочкина:

"Это пережиток прошлого. Бедные звери годами живут в неестественных, чуждых им условиях. Их заставляют выполнять то, что им совершенно не присуще. Это рабство. И можно уже обойтись без такого рода развлечений.

Просто людям надо на секунду представить себя на месте этих зверей. Чтобы перестать посещать цирки с животными".

Также мы выяснили, что думают по этому поводу жители Казани, проведя опрос в группе ProKazan.ru. О результатах судите сами. 
 
 
 

 

Происшествия Специальный репортаж Общество Животные
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05:00, 18.03.2021
Мужчина в лифте набросился с кулаками на 10-летнего мальчика
19:00, 17.03.2021
Женщина прыгнула в открытый канализационный колодец следом за упавшим ребенком
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Два года девочка страдала: муж и жена развращали 8-летнюю дочь
15:24, 17.03.2021
Учительницу заподозрили в развращении школьника, она рассылала эротическое видео
09:12, 17.03.2021
«Занесло на трассе»: в результате аварии с автобусом 17 человек пострадали, есть тяжелораненые
08:50, 17.03.2021
В больнице скончался 8-летний ребенок, которого собственная мать облила бензином и подожгла
08:22, 17.03.2021
Посчитают до копейки: налоговая с 17 марта получила расширенный доступ к банковской тайне россиян
05:00, 17.03.2021
Пять человек погибли после взрыва телевизора
20:00, 16.03.2021
Делала «закладки» на Рублевке: чемпионку России по лыжному фристайлу задержали с партией героина
11:23, 16.03.2021
Житель Петербурга забил молотком прохожего, приняв его за нечистую силу
09:21, 16.03.2021
Новая зараза: в Россию пришел южноафриканский штамм коронавируса, чем это опасно?
07:51, 16.03.2021
Мужчина хотел снять зарплату в банкомате, но получил уголовное дело
06:00, 16.03.2021
Отец и сын погибли из-за внезапно взорвавшегося среди ночи электросамоката
01:00, 16.03.2021
«Решил сделать по-пацански»: жителя Казани будут судить за поджог иномарки партнера по бизнесу
19:00, 15.03.2021
«Славная была охота»: отец и сын ушли на охоту и вернулись домой только через полгода
09:30, 15.03.2021
В Казани одним банком стало меньше: ЦБ лишил его лицензии, деньги вкладчикам могут не вернуть
08:14, 15.03.2021
«У них там проститутошная»: Минобороны уличили в сдаче помещений притону с проститутками
07:52, 15.03.2021
Бойцовые собаки загрызли насмерть? Обнаружено тело подростка со следами собачьих укусов
00:15, 15.03.2021
Пинала и выкинула из подъезда: пенсионерка жестоко убила бездомного кота
17:40, 14.03.2021
В меню вместо кофе секс-услуги: под видом кафе женщина организовала притон для проституток
10:37, 14.03.2021
Тела двух мужчин пролежали в квартире около трех дней
06:00, 14.03.2021
Голый аргумент: мужчина разделся догола перед охранником в магазине, доказывая, что не воровал
17:34, 13.03.2021
Поссорился с женой, ушел из дома и исчез: пропавшего военного пенсионера нашли замерзшим у кладбища
17:02, 13.03.2021
10-летнюю девочку в тонкой майке и тапочках нашли на улице на морозе
15:58, 13.03.2021
Развод и тапочки - мои: юрист раскрыл легальный способ отобрать подарки у бывших
14:13, 13.03.2021
В ГИБДД рассказали, в какие дни недели и часы риск попасть в ДТП повышается
13:38, 13.03.2021
В Москве задержали казанских активистов, отправившихся на форум «Объединенных демократов»
10:17, 13.03.2021
Умирал тихо, незаметно: родители близнецов заморили голодом 3-месячного младенца
08:25, 13.03.2021
По цене крутой иномарки: старую «копейку» выставили на продажу за 15 миллионов рублей
07:35, 13.03.2021
Хоккейного тренера отправили в тюрьму за смерть ребенка на катке
05:00, 13.03.2021
Осужден 78-летний пенсионер, надругавшийся над 6-летней девочкой, пришедшей его навестить
01:00, 13.03.2021
Рэкет образца 21 века: банда вымогала у ритуальщиков деньги за каждого погребенного
19:00, 12.03.2021
Специалисты рассказали, почему резко поднялись цены на бензин на АЗС
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«В могиле были фото и конфеты»: неизвестная женщина разбрасывала фотографии мальчика на кладбище
15:58, 12.03.2021
Двое полицейских избили мужчину, который сделал им замечание по поводу неправильной парковки
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36-летняя женщина снимала порно с 10-летней дочкой, чтобы продавать в интернете
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Женщина неудачно поставила «уколы красоты» и начала получать угрозы
08:18, 12.03.2021
МВД объявило, что выплатит миллион рублей за помощь в поимке «убийцы в рясе» - схиигумена Сергия
08:01, 12.03.2021
Остаться в живых: 30-летний мужчина за одну ночь перенес 15 клинических смертей
05:00, 12.03.2021
Начался розыск одного из самых опасных маньяков в России, подозреваемого в 100 убийствах женщин
02:00, 12.03.2021
Писательницу из Казани Гузель Яхину российский историк обвинил в плагиате и незнании истории
19:00, 11.03.2021
Женщину, которая полгода держала в шкафу новорожденного ребенка, признали вполне вменяемой
13:52, 11.03.2021
Пожилая женщина умерла в троллейбусе в утренний час пик
10:54, 11.03.2021
Шестилетний мальчик, выпавший из окна больницы, скончался в реанимации
08:31, 11.03.2021
Няня Бобокулова, отрезавшая ребенку голову, выходит на свободу
07:50, 11.03.2021
Кому-то будет больше, а кому-то меньше: в России по-новому начнут давать пособия на детей
06:00, 11.03.2021
Госдума одобрила закон, который будет освобождать некоторых чиновников от наказания за коррупцию
19:00, 10.03.2021
Женщина узнала, что ее 14-летняя дочь беременна от отчима, не пережила позора и умерла
13:39, 10.03.2021
Роскомнадзор замедляет работу «Твиттер» в России: временно перестали работать сайты ряда ведомств
10:57, 10.03.2021
Бросилась в огонь, чтобы спасти сына: при пожаре частного дома погибли женщина и 7-летний ребенок
08:19, 10.03.2021
Эксперты предрекли небывалое подорожание квартирам в спальных районах Казани
07:38, 10.03.2021
«Не жди меня, мама»: из колоний и СИЗО больше никто не сможет дозвониться на волю
06:00, 10.03.2021
«Кости никто не найдет»: обнародована ранее неизвестная записка Скопинского маньяка
01:00, 10.03.2021
Продумал все до мелочей: задержан подросток, планировавший массовую стрельбу в школе из дедова ружья
19:00, 09.03.2021
25-летняя модель жестоко до полусмерти избила свою 81-летнюю бабушку-профессора
07:15, 09.03.2021
Аргентина выдала России преступника, укравшего в Казани чемодан со 160 миллионами рублей
06:55, 09.03.2021
11-летнего мальчика нашли мертвым в сугробе вниз головой
05:15, 09.03.2021
В торговом центре током ударило четырехлетнюю девочку
14:17, 08.03.2021
Полицейского подозревают в убийстве ребенка в ночь на 8 марта
09:25, 08.03.2021
На трассе М-5 в аварии с фурой погибли семь человек
08:23, 07.03.2021
В России вступил в силу новый транспортный закон
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«Потушил меня с пяти ударов»: популярная блогерша пожаловалась на избившего ее из-за стула пожарного
02:00, 07.03.2021
В Казани появится карбоновый полигон
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Упавший бетонный забор раздавил женщин, отмечающих наступающее 8 марта
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Молодому человеку проломили череп за слишком громкую музыку из автомобиля
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Больной раком пенсионер устроил побоище топором: ранил дочь, убил зятя и покончил с собой
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К врачам обратился мужчина, который 18 лет жил с пулей в глазу
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Прививаться новой российской вакциной «ЭпиВакКороной» жители РТ смогут со второй половины марта
00:01, 06.03.2021
Казань вместо столицы Франции примет турнир мировой серии «Большой шлем»
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Впервые в истории женщину переведут отбывать наказание в мужскую колонию
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Подросток, который зарубил топором родителей и сестру, объяснил, как и почему решился на это