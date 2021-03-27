21 марта. Выходной. Жители и гости Казани с детьми с удовольствием отправились на представление в Казанский цирк. "Шоу слонов" - зрелище впечатляющее. Но кто мог знать, что оно станет судьбоносным!

Прямо во время представления на манеже два слона устроили драку, один другого повалил и попробовал затоптать. Упал многотонный слон в аккурат в сторону зрительских мест, что вызвало панику у публики, но обошлось без пострадавших, слонов успокоили дрессировщики.

И на этом можно было бы поставить точку. Но местное происшествие быстро стало всероссийским, а потом и международным событием, расколовшим общество. Все чаще звучит мысль, что это - последняя капля, и на этом историю цирков животных пора заканчивать, пусть на манеже выступают только люди. Есть и не согласные с этим утверждением.

Могло быть и хуже

В Германии два года назад случилось нечто подобное. Слониха, которую вытолкнули сородичи, выпала прямо в зрительские ряды. Ушибы получили несколько зрителей, но обошлось без серьезных травм.

Это стало основанием для подачи зоозащитниками прошения о закрытии цирков животных на территории Германии. В итоге использовать диких животных там запретили, а вместо них желающим полюбоваться слонами, львами и крокодилами, показывают реалистичные голограммы.

После драки хоботами не машут, но причины нашлись

На следующий же день, когда кадры казанской драки слонов облетели страну и мир, одним из первых на ситуацию отреагировал дрессировщик слонов из Московского цирка Никулина Андрей Дементьев-Корнилов. Он рассказал, что не поделили слоны на арене казанского цирка.

Дементьев-Корнилов сообщил, что в России почти нет слонов-самцов, и то, что случилось в Казани, по сути является "типично женской разборкой" - две слонихи выясняли отношения. У слонов - матриархат, нередко слонихи начинают выяснять, кто в доме хозяйка. Дрессировщики в Казани, сказал столичный их коллега, грамотные и ответственные, действовали правильно.

Уже через несколько часов свои комментарии дали и сами дрессировщики Казанского цирка. По словам дрессировщика Сергея Гулевича, конфликт якобы произошел из-за того, что одна из самок начала ревновать дрессировщика к другой и решила таким образом поставить ее на место.

«Они воспринимают дрессировщика, как своего мужчину и произошло то, что произошло. Весна, любовь, рука об руку», - отметил Гулевич.

Официальная реакция

Следственный Комитет РФ по Республике Татарстан уже через сутки начал проводить проверку. Пока - доследственную. Она направлена на установление условий содержания животных, а также на оценку действий работников цирка.

Также инцидентом заинтересовалась прокуратура Вахитовского района. Последние сделали особый упор на вопрос безопасности зрителей. Цирк - излюбленное место отдыха семей с детьми, гостей города, нельзя допустить, чтобы кто-то погиб здесь потому, что не все меры безопасности были предприняты.

Уже осмотрен манеж, на котором развернулось слоновье побоище. Проведены замеры расстояний от манежа до зрительских мест. По нормам, минимальное расстояние должно быть не менее метра. Результаты замеров показали 1 метр 60 сантиметров. Вопрос о закрытии цирка или приостановке его работы не рассматривается.

Пока прокуратура не нашла оснований для этого.

Слоны - причина ссор

Живодерством назвал драку слонов в Казанском цирке популярный блогер и журналист Илья Варламов.

"В 21 веке животных используют в цирковых представлениях! ****аное средневековье! В казанском цирке дрессировщики разняли слоних, которые подрались. Важно, что животные во всяких цирках, зверинцах, дельфинариях и т.п. содержатся в жутких условиях. Тесные клетки, грязь, антисанитария, однообразный скудный корм... Они работают на износ под палками и бичами дрессировщиков только ради того, чтобы принести заработок владельцам", - написал блогер.

По его словам, худшее, что могут сделать люди – это прийти в цирк и привести туда детей. Пока будет спрос, будет и предложение.

«Я не против цирка как такового. Пусть там будут какие-нибудь акробаты, фокусники, даже клоуны. Но мучить животных на арене и в подсобке – это просто живодёрство. Давайте тогда ещё вернём гладиаторские бои или, что нам ближе, травлю медведя собаками!», - возмутился Варламов.

Нешуточный конфликт разгорелся и среди звезд. Так, казанские слонихи по сути поссорили дрессировщика Эдгарда Запашного и пилота "Формулы-1" Льюиса Хэмилтона.

Семикратный чемпион мира, пилот "Формулы-1" Льюис Хэмилтон заявил, что он осуждает издевательства над животными в цирках после увиденной новости о драке казанских слонов.

Пилот возмутился тем, что россияне почему-то продолжают ходить на подобные зрелища, тогда как животные страдают.

Мировой знаменитости не очень-то учтиво ответил известный дрессировщик Эдгард Запашный. Он посоветовал чемпиону заниматься своими делами и не лезть туда, куда не просят. Запашный отметил, что дело Льюиса - тоже не лучший пример для общества. Он по сути является примером для всех неосторожных ценителей высоких скоростей.

"Мне плевать на Хэмилтона. Я, как и Владимир Владимирович Путин, желаю всем здоровья. Мне кажется, что хватит использовать любой повод, чтобы очернить профессию дрессировщика. Если я каждое дорожное происшествие буду проецировать на Льюиса Хэмилтона, то он останется без работы. Водители тысячами убивают людей, а он популяризирует скоростное вождение. А я не опущусь до такой низости», - так заявил Запашный изданию Sport24.

Ох, уж эти звери

Казанские слоны - не единственные, кто стал причиной для жарких человеческих дискуссий, споров и ссор.

В январе прошлого года цирковой бобер в Питере помочился на зрителей с высоты на представлении. Его задействовали в высотном трюке, от которого помочиться мог бы не только зверь, но и человек с довольно крепкими нервами.

Трюк с бобром вызвал гнев у зоозащитников. Они считают, что так издеваться над животными недопустимо.

Осенью прошлого года медведь напал на смотрителя цирка в Москве. Мужчина зашел в вольер к зверю, имея опыт ухода за животными. Спасти его не удалось - 29-летний мужчина умер в больнице от полученных травм.

В Черноземье лев покалечил зрительницу в цирке. Все случилось в Липецке. Женщина посадила дочь на зрительское место и пошла на улицу, где подошла близко к клетке с животными. Лев ударил ее несколько раз лапой, сотрудникам удалось отбить зрительницу, но царь зверей искалечил ей лицо, сильно пострал один глаз.

А в Брянской области в 2019 году на человечество обиделся верблюд, он набросился на артистку цирка-шапито, которая была его наездницей. Девушка сломала руку, а агрессивный верблюд еще полчаса скакал по арене, распугав всех зрителей.

Мнения

Директор Казанского цирка Рамиль Шарифуллин от комментариев пока отказывается. Оно и понятно: проверками человека мучают, переживает.

Что же касается мнения зоозащитников Казани, то оно такое:

Член Организации Зоозабота, Эвелина Скрипочкина:

"Это пережиток прошлого. Бедные звери годами живут в неестественных, чуждых им условиях. Их заставляют выполнять то, что им совершенно не присуще. Это рабство. И можно уже обойтись без такого рода развлечений.

Просто людям надо на секунду представить себя на месте этих зверей. Чтобы перестать посещать цирки с животными".