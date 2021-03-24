Семикратный чемпион мира, пилот "Формулы-1" Льюис Хэмилтон заявил, что он осуждает издевательства над животными в цирках. Это заявление автогонщик сделал после скандала с дракой слоних в цирке Казани. Событие вышло не только за пределы столицы Татарстана, но и далеко за пределы самой России.

Пилот возмутился тем, что россияне почему-то продолжают ходить на подобные зрелища, тогда как животные страдают.

Мировой знаменитости не очень-то учтиво ответил известный дрессировщик Эдгард Запашный. Он посоветовал чемпиону заниматься своими делами и не лезть туда, куда не просят. Запашный отметил, что дело Льюиса - тоже не лучший пример для общества. Он по сути является примером для всех неосторожных ценителей высоких скоростей.

"Мне плевать на Хэмилтона. Я, как и Владимир Владимирович Путин, желаю всем здоровья. Мне кажется, что хватит использовать любой повод, чтобы очернить профессию дрессировщика. Если я каждое дорожное происшествие буду проецировать на Льюиса Хэмилтона, то он останется без работы. Водители тысячами убивают людей, а он популяризирует скоростное вождение. А я не опущусь до такой низости», - так заявил Запашный изданию Sport24.

Драка слонов в казанском цирке произошла во время представления 21 марта. Слонихи изрядно напугали зрителей и дрессировщиков.