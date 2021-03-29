В Татарстане 29 марта, в понедельник, ожидается туман. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Так, в понедельник, днем будет +3…+8 градусов, ночью до -8 градусов, без осадков, ветер умеренный.

Во вторник, 30 марта, днем ожидается +4…+9 градусов, ночью до -9 градусов, без осадков, ночью и утром на дорогах гололедица.

В среду, 31 марта, днем будет +3…+8 градусов, ночью -2…-7 градусов. Днем местами может пройти снег с дождем, ветер с порывами до 18 м/с.

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