В пресс-службе военного комиссариата Татарстана опровергли информацию о том, что будущие призывники будут получать повестки по электронной почте или в соцсетях.

«Оповещение граждан, подлежащих вызову на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, будет производиться в строгом соответствии с Федеральным законом 998г. 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». Военный комиссариат официально заявляет, что сообщение о получении повесток в соцсетях является информационным вбросом», - говорится в документе.

Днем ранее в СМИ начали распространять сообщение о том, что призывники будут получать повестки в соцсетях. Якобы такой метод был введен из-за эпидситуации.

К другим новостям:

- Танцующих тиктокеров в Казани чуть не сбила машина.

- Устроил гонки: в Казани два водителя автобусов гоняли по улицам, создавая аварийную ситуацию.