Не так давно следственное управление СК России по Татарстану сообщило, что в Россию экстрадировали участника казанской ОПГ Владислава Мухина. Прокуратура региона сообщила, в каких преступлениях его обвиняют.

Так, Мухин обвиняется в преступлениях по двум статьям «Бандитизм» и «Убийство». По версии следствия, в 1997-2001 годах в Казани Мухин с другими участниками ОПГ «Бригада Феди» совершил ряд особо тяжких преступлений.

16 октября 1998 года Мухин на почве раздела криминального влияния, с помощью огнестрельного оружия, убил участника группировки «Калуга» Вячеслава Татарова. 3 декабря 1998 года по той же причине Мухин убил участника группировки «Камаевские» Марата Исхакова.

Обвиняемый находился в международном розыске. Его задержали в Болгарии 28 августа 2020 года, в конце марта 2021 года его доставили в Россию.

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