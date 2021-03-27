Музыкальный критик Сергей Соседов в передаче на телеканале "Ностальгия" рассказал, какие российские звезды выступают под фонограмму.

По его словам, вживую никогда не пели Лайма Вайкуле, Алла Пугачева, Лариса Долина, Аллегрова, и с начала 80-х - Ротару. Соседов также заявил, что это нечестно, когда артисты выступают под фонограмму и берут за билеты на концерты огромные деньги, и напомнил, что когда-то Кобзон предлагал запретить "неживые" выступления.

А сегодня важный день для татарской эстрады: на Казань ЭКСПО проходит премия ТМТВ. Один из ее участников - Элвин Грей - накануне жестко высказался в сети по поводу певца из РТ Фирдуса Тямаева, заявив, что он разжигает межнациональную рознь в Татарстане и Башкирии. Прилетев из Уфы в Казань, Юльякшин предложил оппоненту встретиться и "поговорить".