Глава Аскинского района Башкирии Ришат Дихин умер от коронавирусной инфекции. Мужчине было всего 33 года. О смерти сообщил на своей странице поэт Алмас Шаммасов.

Дихин лечился от ковида в зубовском инфекционном центре. По словам Шаммасова, болезнь подкосила молодого мужчину неожиданно.

"Он погиб как храбрый воин. На фронте. Служба забрала его здоровье. Он служил. И не давал себе передышки. Все побольше сделать для малой Родины хотел. Не рассчитал силы и коварство вируса. Опоздали мы тебя спасти", - написал поэт на странице "ВК".

Об умершем вспоминают как о прекрасном семьянине, ответственном работнике и хорошем друге. Районом Ришат Дихин руководил ровно два года.

На 26 марта в Башкирии от ковида всего умерли 343 человека, более 31,7 тысяч заболели. Для сравнения, в Татарстане с начала пандемии выявлено почти 19,3 тысячи случаев и 410 смертей от коронавирусной инфекции.

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