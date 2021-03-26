В Архангельске произошла трагедия на территории дачных участков. Тело мужчины нашли застрявшим между стволами берез. Прибывшие спасатели уже не смогли помочь мужчине, он был в стадии трупного окоченения.

Как сообщает РИА Новости, это произошло 26 марта около 08:00 очевидец сообщил, что на одном из участков увидел застрявшего между деревьев мужчину, который был в крови и не подавал признаков жизни.

На месте спасатели обнаружили труп. По предварительной версии, мужчина решил опилить верхушки берез, которые росли на участке. Для этого он поставил лестницу и залез наверх, в какой-то момент он соскользнул с нее, сорвался вниз и застрял.

«Он, по всей видимости, до последнего боролся за жизнь: мужчина сумел снять с себя куртку, свитер, но освободиться из берёзовых тисков, образованных стволами, не смог: тело намертво заклинило. На беду, никого не оказалось поблизости в это время, чтобы позвать на помощь», - цитирует издание диспетчерскую службу.

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