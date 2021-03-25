Синоптики Гидрометцентра Татарстана предупредили жителей региона о тумане в ближайшие сутки.

«С 21:00 25 марта до 18:00 26 марта в республике ожидается туман. В Казани ночью и утром», - говорится в сообщении.

По данным сервиса Яндекс погода, 25 марта вечером ожидается -2…-1 градус. Утром 26 марта ожидается -3…+2 градуса, днем +3…+5 градусов, ночью +1…+2 градуса, пасмурно.

До конца марта ночные температуры сохранятся на отметке ниже нуля, днем до +5 градусов.

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