25 марта в 14:25 поступило сообщение о пожаре в автомойке на улице Адоратского. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.
Площадь пожара 150 квадратных метров, на месте работают пожарные. Персонал покинул помещение самостоятельно.
В результате происшествия пострадавших и погибших нет.
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