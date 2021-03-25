25 марта в 14:25 поступило сообщение о пожаре в автомойке на улице Адоратского. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

Площадь пожара 150 квадратных метров, на месте работают пожарные. Персонал покинул помещение самостоятельно.

В результате происшествия пострадавших и погибших нет.

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